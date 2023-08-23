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Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской области: есть пострадавшие

23 августа 2023 10:28
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: есть пострадавшие
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения враг обстреливал населенные пункты Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Вчера вечером, около 20:30, враг нанес удар двумя ракетами (предварительно С-300) по пгт Чкаловское.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Последствия обстрелов

В результате обстрела из РСЗО "Ураган" с. Шейковка Изюмского района повреждены 5 частных домов. Ранена и была госпитализирована в состоянии средней тяжести женщина 65 лет.

В с. Чернещина Изюмского района повреждены частные дома. В с. Новосергеевка Изюмского района и Глушковка Купянского района из-за вражеских обстрелов произошли пожары в полях.

Также 22 августа около 21:00 российские военные нанесли ракетный удар по пгт Чкаловское Чугуевского района. По предварительным данным, двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ. Поврежден дом культуры.

  • Остатки ракет типа С-300. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Остатки ракет типа С-300. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Прокуратура фиксирует последствия обстрелов Харьковщины. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в результате ночных обстрелов 21 августа города Волчанск повреждены и разрушены жилые дома .

Также мы писали о том, что продолжаются мероприятия по эвакуации гражданского населения из приближенных к линии фронта общин Купянского района .

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