Ворог продовжує щоденно обстрілювати прикордоння Харківщини

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок нічного обстрілу міста Вовчанськ пошкоджені та зруйновані житлові будинки.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілів

Зокрема, під ворожими ударами перебували Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Куп'янськ, Дворічна, Берестове та інші населені пункти.

Цієї ночі, близько 03:00, ворог обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено та зруйновано чотири житлові будинки.

"Рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю — 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала", — розповідає Олег Синєгубов.

Біля 00:30 внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

У Куп’янську пошкоджено житлові будинки, сталася пожежа. У с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок та лінії електропередач.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Слідчі фіксують наслідки обстрілів Харківщини. Фото: Поліція Харківської області / Telegram 1 / 2

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Мінна небезпека

Також очільник області нагадує, що мінна небезпека в регіоні зберігається. Так, близько 10:00 у с. Шестакове Чугуївського району під час виконання робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. Зазнав поранення та був госпіталізований в стані середньої тяжкості 51-річний чоловік.

"Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили 8,8 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет", — пише Синєгубов.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів центру Куп'янська пошкоджено приватні будинки, будівлі підприємств, відділення "Нової пошти", будівлю закладу освіти та інші цивільні об'єкти. Травм зазнали 11 цивільних людей.

Також ми писали про те, що тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп'янського району.