Ракетний обстріл Харківщини — пошкоджено будинки, під завалами люди
Загарбники здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук, що на Харківщині, в середу, 14 лютого. Сталося влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд з ним. Під завалами перебувають люди.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Ракетний обстріл Харківщини 14 лютого
Росіяни завдали удару по Великому Бурлуку о 16:16 14 лютого. За попередньою інформацією, ворог здійснив пуск ракет С-300. В селищі внаслідок влучання повітряної зброї сталися обвали в двох житлових будинках.
Наразі під завалами перебувають люди. Рятувальники намагаються дістати мешканців будинку та надають допомогу постраждалим.
"Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, зранку 13 лютого окупанти обстріляли Харківщину, а саме місто Вовчанськ. Загарбники влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці.
Також росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Харківської області. Загинули двоє чоловіків.
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