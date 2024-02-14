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Ракетний обстріл Харківщини — пошкоджено будинки, під завалами люди

14 лютого 2024 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ракетний обстріл Харківщини — пошкоджено будинки, під завалами люди
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок. Ілюстративне фото: Укрінформ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Загарбники здійснили ракетний обстріл селища Великий Бурлук, що на Харківщині, в середу, 14 лютого. Сталося влучання у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд з ним. Під завалами перебувають люди.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Росіяни завдали удару по Великому Бурлуку о 16:16 14 лютого. За попередньою інформацією, ворог здійснив пуск ракет С-300. В селищі внаслідок влучання повітряної зброї сталися обвали в двох житлових будинках.

Наразі під завалами перебувають люди. Рятувальники намагаються дістати мешканців будинку та надають допомогу постраждалим.

"Постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували", — йдеться в повідомленні. 

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, зранку 13 лютого окупанти обстріляли Харківщину, а саме місто Вовчанськ. Загарбники влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці. 

Також росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Харківської області. Загинули двоє чоловіків.

війна
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атака

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