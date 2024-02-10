В МВС розповіли про наслідки атаки по Харківщині — скільки будинків знищили росіяни

Пожежники приборкують загоряння. Фото: ДСНС

Російські загарбники атакували Харківську область безпілотниками. Внаслідок ударів була вражена цивільна інфраструктура, понад десяток будинків згоріли вщент.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram у суботу, 10 лютого.

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"Понад півсотні людей врятували цієї ночі під час пожеж надзвичайники та поліцейські у Харкові", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час російської атаки постраждала цивільна інфраструктура, де виникло декілька масштабних пожеж — над ліквідацією працюють рятувальники.

Наразі ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі та врятувати від поширення вогню 25 будинків, проте понад десяток домоволодінь згоріли вщент.

Зазначається, що в одному із приватних будинків виявлено тіла п'яти людей, серед яких троє — діти. Ще двох загиблих виявили на іншому обʼєкті.

"Загальна кількість постраждалих станом на зараз — сім загиблих та троє поранених", — уточнив Клименко.

Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, що 9 лютого Росія вдарила по автозаправній станції у Харкові. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок атаки розлилося пальне, площа пожежі становить 3700 кв. м.

Також голова Великобурлуцької селищної військової адміністрації Віктор Терещенко розповів про пошкодження будівель у центрі.