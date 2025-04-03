Россия нанесла по Киевскому району Харькова 14 ударов

Последствия атаки по Харькову. Фото иллюстративное архивное: REUTERS/Violeta Santos Moura

В ночь на 2 апреля российские войска нанесли серию ударов по Киевскому району Харькова. В городе зафиксированы многочисленные повреждения.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко корреспонденту Новини.LIVE.

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Атака началась около 21:45 и продолжалась около часа. По предварительным данным, было зафиксировано не менее 14 ударов, однако точное количество попаданий назовут после завершения осмотра всех мест поражения.

Большинство ударов пришлось на промышленную зону района, но также зафиксированы попадания вблизи частной жилой застройки и возле кладбища. Отдельные удары пришлись по открытой местности.

По словам Чубенко, несмотря на интенсивность атаки, обошлось без раненых. В то же время повреждены несколько объектов общественного назначения и элементы городской инфраструктуры.

Для ударов российские силы использовали дроны-камикадзе типа "Герань-2". По этим фактам уже открыты уголовные производства по статьям о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, вчера, 2 апреля, россияне атаковали многоэтажку в Харькове.

В результате атаки по дому несколько человек получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.