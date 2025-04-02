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У Харкові відомо про двох поранених через атаку дрона

2 квітня 2025 16:46
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові БпЛА влучив у квартиру — є постраждалі
Швидка допомога. Ілюстративне фото: Харківська ОВА
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська у середу, 2 квітня, здійснили атаку на Харків. Один із ворожих безпілотників влучив у квартиру, постраждали люди.

Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.

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"Є попередня інформація про двох постраждалих, що перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник", — йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, також пошкоджено кілька авто у дворі будинку.

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Скриншот допису Терехова

Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. 

"Медики надають всю необхідну допомогу", — додав він.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух. Терехов повідомив, що ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі. 

Також окупанти обстріляли Харків вночі. В одному з районів були влучання, розгорілися пожежі та є постраждалі.

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