У Харкові БпЛА влучив у квартиру — є постраждалі

У Харкові відомо про двох поранених через атаку дрона
Російські війська у середу, 2 квітня, здійснили атаку на Харків. Один із ворожих безпілотників влучив у квартиру, постраждали люди.
Про це повідомив мер Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 2 квітня
"Є попередня інформація про двох постраждалих, що перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник", — йдеться у повідомленні.
За словами міського голови, також пошкоджено кілька авто у дворі будинку.
Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали 65-річна жінка та 10-річний хлопчик.
"Медики надають всю необхідну допомогу", — додав він.
Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух. Терехов повідомив, що ворожий БпЛА вдарив по восьмому поверху багатоквартирного будинку у Київському районі.
Також окупанти обстріляли Харків вночі. В одному з районів були влучання, розгорілися пожежі та є постраждалі.
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