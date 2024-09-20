Атака на Харків 20 вересня — росіяни тричі вдарили по місту

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС України

Росіяни повторно обстріляли Харків. Ворог завдав три удари по місту, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

Читайте також:

Росіяни вдарили по Харкову 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, росіяни декілька разів обстріляли місто Харків. Терехов зазначив, що за попередньою інформацією по населеному пункту завдали три удари — два по Шевченківському та один по Київському районах.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них є дитина. Повідомляється, що у 10-річної особи гостра реакція на стрес.

Допис Терехова. Фото: скриншот

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі інші постраждалі перебувають в легкому стані.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

UPD: станом на 23:36 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок російського обстрілу, одна жінка госпіталізована.

Синєгубов зазначив, що заклад медицини, поряд з яким був приліт, функціонує. Проте в одному із корпусів пошкоджені вікна. Постраждалих серед пацієнтів немає.

Допис голови ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 20 вересня російські військові КАБами обстріляли Слобідський та Основʼянський райони Харкова. Попередньо відомо про трьох поранених.

Також ворог вдарив по Дніпру. Внаслідок обстрілів частково зруйновано будівлю освітнього центру, постраждав 19-річний хлопець.