Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни завдали три удари по Харкову — серед постраждалих дитина arrow

Росіяни завдали три удари по Харкову — серед постраждалих дитина

20 вересня 2024 23:45
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Харків 20 вересня — росіяни тричі вдарили по місту
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки. Ілюстративне фото: ДСНС України
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Росіяни повторно обстріляли Харків. Ворог завдав три удари по місту, відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 10-річна дитина. 

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

Читайте також:

Росіяни вдарили по Харкову 20 вересня

У п'ятницю, 20 вересня, росіяни декілька разів обстріляли місто Харків. Терехов зазначив, що за попередньою інформацією по населеному пункту завдали три удари — два по Шевченківському та один по Київському районах.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, серед них є дитина. Повідомляється, що у 10-річної особи гостра реакція на стрес.

Росіяни атакували Харків
Допис Терехова. Фото: скриншот

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, всі інші постраждалі перебувають в легкому стані.

Удар по Харкову 20 вересня
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

UPD: станом на 23:36 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок російського обстрілу, одна жінка госпіталізована.

Синєгубов зазначив, що заклад медицини, поряд з яким був приліт, функціонує. Проте в одному із корпусів пошкоджені вікна. Постраждалих серед пацієнтів немає. 

Обстріл Харкова
Допис голови ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 20 вересня російські військові КАБами обстріляли Слобідський та Основʼянський райони Харкова. Попередньо відомо про трьох поранених. 

Також ворог вдарив по Дніпру. Внаслідок обстрілів частково зруйновано будівлю освітнього центру, постраждав 19-річний хлопець.

Харків обстріли Ігор Терехов Олег Синєгубов війна в Україні поранення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Мобілізація офіцерів запасу — кого з них ТЦК не має права мобілізувати

00:17 Горбунов анонсував новий український фільм "Потяг у 31 грудня"

00:04 Неподалік Південноукраїнської АЕС три дні поспіль літали ворожі безпілотники — МАГАТЕ

00:04 Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи — хто їй протистоятиме

20 вересня 2024

23:58 Єрмак обговорив імплементацію Формули миру з радником президента ПАР

23:53 У Сумській області судили багатодітного батька, який після повернення з Польщі відмовився воювати

23:45 Росіяни завдали три удари по Харкову — серед постраждалих дитина

23:29 Представниця ООН пояснила, скільки часу займе розмінування України

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:47 У Харкові пролунали гучні вибухи

00:30 Мобілізація офіцерів запасу — кого з них ТЦК не має права мобілізувати

00:17 Горбунов анонсував новий український фільм "Потяг у 31 грудня"

00:04 Неподалік Південноукраїнської АЕС три дні поспіль літали ворожі безпілотники — МАГАТЕ

00:04 Магучіх знову номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи — хто їй протистоятиме

20 вересня 2024

23:58 Єрмак обговорив імплементацію Формули миру з радником президента ПАР

23:53 У Сумській області судили багатодітного батька, який після повернення з Польщі відмовився воювати

23:45 Росіяни завдали три удари по Харкову — серед постраждалих дитина

23:29 Представниця ООН пояснила, скільки часу займе розмінування України

22:47 У Харкові пролунали гучні вибухи

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:46 Бійці Третьої штурмової розбили колону росіян на Харківщині — відео з FPV-дрона

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації