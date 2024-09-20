Атака на Харьков 20 сентября — россияне трижды ударили по городу

Россияне нанесли три удара по Харькову — среди пострадавших ребенок
Россияне повторно обстреляли Харьков. Враг нанес три удара по городу, известно о пятерых пострадавших, среди которых 10-летний ребенок.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 20 сентября.
Россияне ударили по Харькову 20 сентября
В пятницу, 20 сентября, россияне несколько раз обстреляли город Харьков. Терехов отметил, что по предварительной информации по населенному пункту нанесли три удара — два по Шевченковскому и один по Киевскому районам.
Пока известно о четырех пострадавших, среди них есть ребенок. Сообщается, что у 10-летнего человека острая реакция на стресс.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, все остальные пострадавшие находятся в легком состоянии.
UPD: по состоянию на 23:36 известно о пяти пострадавших в результате российского обстрела, одна женщина госпитализирована.
Синегубов отметил, что учреждение медицины, рядом с которым был прилет, функционирует. Однако в одном из корпусов повреждены окна. Пострадавших среди пациентов нет.
Напомним, вечером 20 сентября российские военные КАБами обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Предварительно известно о трех раненых.
Также враг ударил по Днепру. В результате обстрелов частично разрушено здание образовательного центра, пострадал 19-летний парень.
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