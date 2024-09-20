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Россияне нанесли три удара по Харькову — среди пострадавших ребенок

20 сентября 2024 23:45
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Атака на Харьков 20 сентября — россияне трижды ударили по городу
Спасатели ликвидируют последствия российской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Россияне повторно обстреляли Харьков. Враг нанес три удара по городу, известно о пятерых пострадавших, среди которых 10-летний ребенок.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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В пятницу, 20 сентября, россияне несколько раз обстреляли город Харьков. Терехов отметил, что по предварительной информации по населенному пункту нанесли три удара — два по Шевченковскому и один по Киевскому районам.

Пока известно о четырех пострадавших, среди них есть ребенок. Сообщается, что у 10-летнего человека острая реакция на стресс.

Россияне атаковали Харьков
Сообщение Терехова. Фото: скриншот

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, все остальные пострадавшие находятся в легком состоянии.

Удар по Харькову 20 сентября
Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

UPD: по состоянию на 23:36 известно о пяти пострадавших в результате российского обстрела, одна женщина госпитализирована.

Синегубов отметил, что учреждение медицины, рядом с которым был прилет, функционирует. Однако в одном из корпусов повреждены окна. Пострадавших среди пациентов нет. 

Россияне нанесли три удара по Харькову — среди пострадавших ребенок - фото 3
Публикация главы ОВА. Фото: скриншот

Напомним, вечером 20 сентября российские военные КАБами обстреляли Слободской и Основянский районы Харькова. Предварительно известно о трех раненых. 

Также враг ударил по Днепру. В результате обстрелов частично разрушено здание образовательного центра, пострадал 19-летний парень.

Харьков обстрелы Игорь Терехов Олег Синегубов война в Украине ранение

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