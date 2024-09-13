На головному флагштоку Харкова замінили прапор — яка причина

Заміна прапора. Фото: Харківська міська рада

У Харкові працівники СКП "Харківзеленбуд" замінили державний прапор на головному флагштоку міста. Причиною стали несприятливі погодні умови.

Про це повідомила Харківська міська рада у п'ятницю, 13 вересня.

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За прогнозами синоптиків, найближчими днями у Харкові можливі потужні вітри зі швидкістю 15-20 м/с, що стало головною причиною для превентивних заходів. Саме тому відбулася заміна державного прапора на головному флагштоку міста.

Заміна прапора. Фото: Харківська міська рада

Заміна прапора. Фото: Харківська міська рада