Россияне нанесли удар по Чугуеву
В Харьковской области российские захватчики ударили по Чугуеву. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА в пятницу, 3 мая.
Обстрел россиянами Чугуева
"Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — сообщил Синегубов.
На месте обстрела работают профильные службы, ликвидируя его последствия.
Враг продолжает постоянно обстреливать Харьков и область. Для этого он использует артиллерию, кабы и баллистические ракеты.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине необходимо больше систем ПВО, чтобы противодействовать этим обстрелам.
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине раздались громкие взрывы в обед, 3 мая. Перед этим в регионе и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.
Напомним, 1 мая под артиллерийскими и минометными ударами было 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки унесли жизни четырех человек, еще 14 ранили.
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