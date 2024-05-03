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Россияне нанесли удар по Чугуеву

3 мая 2024 13:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне нанесли удар по Чугуеву
Оккупанты обстреляли Чугуев под Харьковом. Фото иллюстративное: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области российские захватчики ударили по Чугуеву. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА в пятницу, 3 мая.

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Сообщение об обстреле Чугуева. Фото: скриншот

Обстрел россиянами Чугуева

"Повреждена гражданская инфраструктура. На данный момент информация о пострадавших не поступала", — сообщил Синегубов.

На месте обстрела работают профильные службы, ликвидируя его последствия.

Враг продолжает постоянно обстреливать Харьков и область. Для этого он использует артиллерию, кабы и баллистические ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине необходимо больше систем ПВО, чтобы противодействовать этим обстрелам.

Ранее мы сообщали, что на Харьковщине раздались громкие взрывы в обед, 3 мая. Перед этим в регионе и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического обстрела.

Напомним, 1 мая под артиллерийскими и минометными ударами было 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки унесли жизни четырех человек, еще 14 ранили.

война
Харьков
Украина
обстрелы
ракетный удар

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