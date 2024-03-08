На Харківщині пролунали вибухи — внаслідок атаки "шахедами" поранено двоє людей

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов / Telegram

Російські війська вкотре атакують Україну дронами типу Shahed. Під приціл окупантів потрапила Харківщина, а саме Чугуїв. Внаслідок обстрілу дістали поранення двоє місцевих жителів.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

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Окупанти вкотре націлили свої безпілотники на Харківщину. В області пролунали перші вибухи о 00:09 8 березня. Стало відомо, що загарбники влучили по цивільній інфраструктурі Чугуєва.

Як вказує Синєгубов, в місті є руйнування поруч з багатоповерхівкою, пошкоджені магазини та готель. Також поранення дістали чоловіки 17 та 37 років.

"Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. Профільні служби працюють на місцях влучань", — зазначив голова ОДА.



Скриншот допису Синєгубова

Також 7 березня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В місті працювали сили протиповітряної оборони.

Також ми писали, що 6 березня противник завдав ракетного удару по Боровій Ізюмському району Харківської області. Внаслідок атаки загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені.