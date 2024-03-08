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На Харьковщине прогремели взрывы — в результате атаки "шахедами" ранены два человека

8 марта 2024 01:08
обновлено: 01:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Харьковщине прогремели взрывы — в результате атаки "шахедами" ранены два человека
Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов / Telegram
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска вновь атакуют Украину дронами типа Shahed. Под прицел оккупантов попала Харьковщина, а именно Чугуев. В результате обстрела получили ранения двое местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Оккупанты в очередной раз направили свои беспилотники на Харьковщину. В области прогремели первые взрывы в 00:09 8 марта. Стало известно, что захватчики попали по гражданской инфраструктуре Чугуева.

Как указывает Синегубов, в городе есть разрушение рядом с многоэтажкой, повреждены магазины и гостиница. Также ранения получили мужчины 17 и 37 лет.

"Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей. Профильные службы работают на местах попаданий", — отметил глава ОГА.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Также 7 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе работали силы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что 6 марта противник нанес ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области. В результате атаки погиб пенсионер, еще семь человек ранены.

война
Харьков
взрыв
Украина
Харьковская область
обстрелы
дрон Шахид-136
Олег Синегубов
атака

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