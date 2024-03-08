На Харьковщине прогремели взрывы — в результате атаки "шахедами" ранены два человека

Разрушенный дом в результате обстрела. Иллюстративное фото: Олег Синегубов / Telegram

Российские войска вновь атакуют Украину дронами типа Shahed. Под прицел оккупантов попала Харьковщина, а именно Чугуев. В результате обстрела получили ранения двое местных жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 8 марта.

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Оккупанты в очередной раз направили свои беспилотники на Харьковщину. В области прогремели первые взрывы в 00:09 8 марта. Стало известно, что захватчики попали по гражданской инфраструктуре Чугуева.

Как указывает Синегубов, в городе есть разрушение рядом с многоэтажкой, повреждены магазины и гостиница. Также ранения получили мужчины 17 и 37 лет.

"Зафиксировано разрушение рядом с девятиэтажным жилым домом, повреждены магазины, гостиница, около 13 автомобилей. Профильные службы работают на местах попаданий", — отметил глава ОГА.

Скриншот поста Синегубова

Также 7 марта в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы. В городе работали силы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что 6 марта противник нанес ракетный удар по Боровой Изюмского района Харьковской области. В результате атаки погиб пенсионер, еще семь человек ранены.