Вибухи в Харківській області — внаслідок атаки росіян постраждали троє підлітків
Російські загарбники завдали ракетного удару по Боровій Ізюмському району Харківської області у середу, 6 березня. Внаслідок ворожої атаки загинув пенсіонер, ще семеро людей поранені, серед них троє підлітків.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у середу, 6 березня.
Наслідки атаки росіян у Харківській області
Синєгубов повідомив, що загинув 70-річний чоловік. Обставини його смерті наразі з'ясовуються.
Уламкові травми отримали 73-річна цивільна, а також 44-річна жінка. У 24-річної місцевої мешканки лікарі діагностували сильну реакцію на стрес.
"У трьох юнаків від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається медична допомога всім постраждалим", — написав Синєгубов.
Нагадаємо, російські загарбники завдали 328 ударів по Запорізькій області. Від ворожих ударів постраждало шість населених пунктів області.
Раніше потужні вибухи пролунали біля Куп'янська. Внаслідок обстрілу загинула жінка.
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