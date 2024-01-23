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Росіяни завдали удару по Харкову, є загиблі

23 січня 2024 08:30
оновлено: 08:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова 23 січня
Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни сьогодні вранці, 23 січня, атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу загинули вже двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Стало відомо, що внаслідок влучання ракети окупантів по житловому будинку в Харкові загинули вже дві жінки.

"Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка", — зазначив Синєгубов. 

Наразі триває огляд місця "прильоту" медиками екстреної допомоги.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти. 

війна
Харків
росіяни
Україна
обстріли
атака
загиблі

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