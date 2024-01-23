Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова 23 січня

Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція

Росіяни сьогодні вранці, 23 січня, атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу загинули вже двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Стало відомо, що внаслідок влучання ракети окупантів по житловому будинку в Харкові загинули вже дві жінки.

"Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка", — зазначив Синєгубов.

Наразі триває огляд місця "прильоту" медиками екстреної допомоги.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.

Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти.