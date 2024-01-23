Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Харкова 23 січня

Росіяни завдали удару по Харкову, є загиблі
Росіяни сьогодні вранці, 23 січня, атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу загинули вже двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Ворожа атака по Харкову 23 січня
Стало відомо, що внаслідок влучання ракети окупантів по житловому будинку в Харкові загинули вже дві жінки.
"Чотири людини госпіталізовані до медичної установи, серед них десятирічна дівчинка", — зазначив Синєгубов.
Наразі триває огляд місця "прильоту" медиками екстреної допомоги.
Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку по Харкову зранку 23 січня. В місті внаслідок обстрілу сталася повна руйнація під'їзду багатоквартирного будинку. В деяких районах Харкова виникли проблеми з електрикою та водопостачанням.
Додамо, внаслідок ранкового обстрілу 23 січня у Харкові горить газопровід. Крім того, поранень зазнали жінки та діти.
Читайте Новини.LIVE!