Два человека погибли в результате обстрела Харькова 23 января

Пожар в доме в результате обстрела. Иллюстративное фото: Нацполиция

Россияне сегодня утром 23 января атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Вражеская атака по Харькову 23 января

Стало известно, что в результате попадения ракеты оккупантов по жилому дому в Харькове погибли уже две женщины.

"Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка", — отметил Синегубов.

В настоящее время идет осмотр места "прилета" медиками экстренной помощи.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром, 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.