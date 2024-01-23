Два человека погибли в результате обстрела Харькова 23 января

Россияне нанесли удар по Харькову, есть погибшие
Россияне сегодня утром 23 января атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Вражеская атака по Харькову 23 января
Стало известно, что в результате попадения ракеты оккупантов по жилому дому в Харькове погибли уже две женщины.
"Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка", — отметил Синегубов.
В настоящее время идет осмотр места "прилета" медиками экстренной помощи.
Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром, 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.
Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.
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