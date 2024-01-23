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Россияне нанесли удар по Харькову, есть погибшие

23 января 2024 08:30
обновлено: 08:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Два человека погибли в результате обстрела Харькова 23 января
Пожар в доме в результате обстрела. Иллюстративное фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россияне сегодня утром 23 января атаковали Харьков. В результате вражеского обстрела погибли уже два человека

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Стало известно, что в результате попадения ракеты оккупантов по жилому дому в Харькове погибли уже две женщины.

"Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка", — отметил Синегубов.

В настоящее время идет осмотр места "прилета" медиками экстренной помощи.

Скриншот сообщения Синегубова
Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне совершили очередную атаку по Харькову утром, 23 января. В городе в результате обстрела произошло полное разрушение подъезда многоквартирного дома. В некоторых районах Харькова возникли проблемы с электричеством и водоснабжением.

Добавим, в результате утренних обстрелов 23 января в Харькове горит газопровод. Кроме того, ранения получили женщины и дети.

война
Харьков
россияне
Украина
обстрелы
атака
погибшие

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