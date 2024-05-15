Боевые действия возле Харькова

Войска РФ. Фото: РБК-Украина

В последние 24 часа темп наступления россиян на севере Харьковской области значительно снизился. Линия фронта стабилизируется, а боевых действий стало меньше.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в среду, 15 мая.

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Похоже, русские войска снизили темпы своего наступления на севере Харьковской области. Они отдают приоритет созданию буферной серой зоны в регионе. Об этом сообщают аналитики ISW.

Накануне начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также отметил, что боевые действия носят менее интенсивный характер, а ситуация постепенно стабилизируется.

Буданов также подчеркнул, что стабилизировать ситуацию удалось после того, как на харьковское направление были опрокинуты дополнительные украинские силы для защиты региона.

Карта боевых действий вблизи Харькова. Фото: Инфографика ISW

Однако россияне продолжают активно использовать небольшие диверсионные группы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас даже российские военные корреспонденты сообщают, что темп наступления войск РФ в Харьковской области снизился, а неопытность личного состава дает о себе знать.

Аналитики ISW утверждают, что в ближайшие дни россияне сконцентрируют свое внимание на закреплении в районе Волчанска и создании серой буферной зоны на этом участке фронта.

Как военные руководители комментируют ситуацию с обострением боев в Харьковской области

Как известно, новым Министром обороны России стал Андрей Белоусов, именно он сегодня ответственен за новые наступления на Харьковщине. По его словам, Владимир Путин поставил перед ним несколько задач, в том числе и наступление на Харьков.

Белоусов избрал новенькую тактику ведения войны, он решил не идти прямой атакой и не употреблять огромные военные силы. Для проникновения в тыл украинских военных россияне используют сегодня диверсионные группы в составе не более 5 человек. Впоследствии эти группы объединяются с другими, формируя таким образом уже более многочисленную силу.

Однако украинские бойцы держат ситуацию под контролем. Представитель Генерального штаба Украины и Группы войск Украины "Хортица" подполковник Назар Волошин отметил, что украинские войска начали "зачистку" Волчанская, нанося удары по заметным российским штурмовым группам в населенном пункте.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь в этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных действий. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что только за минувшие сутки российские войска потеряли в этом направлении до 1740 военных, что является очень высоким уровнем потерь.

Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал о боях в Волчанске на севере области.

Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов проанализировал ситуацию в Харьковской области и рассказал о возможных успехах противника 13 мая.