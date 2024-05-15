Боевые действия возле Харькова

Россияне изменили темп наступления на Харьковском направлении — ISW
В последние 24 часа темп наступления россиян на севере Харьковской области значительно снизился. Линия фронта стабилизируется, а боевых действий стало меньше.
Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) в среду, 15 мая.
Что известно об атаках россиян в Харьковской области
Похоже, русские войска снизили темпы своего наступления на севере Харьковской области. Они отдают приоритет созданию буферной серой зоны в регионе. Об этом сообщают аналитики ISW.
Накануне начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов также отметил, что боевые действия носят менее интенсивный характер, а ситуация постепенно стабилизируется.
Буданов также подчеркнул, что стабилизировать ситуацию удалось после того, как на харьковское направление были опрокинуты дополнительные украинские силы для защиты региона.
Однако россияне продолжают активно использовать небольшие диверсионные группы, чтобы дестабилизировать ситуацию. Сейчас даже российские военные корреспонденты сообщают, что темп наступления войск РФ в Харьковской области снизился, а неопытность личного состава дает о себе знать.
Аналитики ISW утверждают, что в ближайшие дни россияне сконцентрируют свое внимание на закреплении в районе Волчанска и создании серой буферной зоны на этом участке фронта.
Как военные руководители комментируют ситуацию с обострением боев в Харьковской области
Как известно, новым Министром обороны России стал Андрей Белоусов, именно он сегодня ответственен за новые наступления на Харьковщине. По его словам, Владимир Путин поставил перед ним несколько задач, в том числе и наступление на Харьков.
Белоусов избрал новенькую тактику ведения войны, он решил не идти прямой атакой и не употреблять огромные военные силы. Для проникновения в тыл украинских военных россияне используют сегодня диверсионные группы в составе не более 5 человек. Впоследствии эти группы объединяются с другими, формируя таким образом уже более многочисленную силу.
Однако украинские бойцы держат ситуацию под контролем. Представитель Генерального штаба Украины и Группы войск Украины "Хортица" подполковник Назар Волошин отметил, что украинские войска начали "зачистку" Волчанская, нанося удары по заметным российским штурмовым группам в населенном пункте.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь в этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных действий. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что только за минувшие сутки российские войска потеряли в этом направлении до 1740 военных, что является очень высоким уровнем потерь.
Напомним, ранее глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал о боях в Волчанске на севере области.
Руководитель ГУР МО Украины Кирилл Буданов проанализировал ситуацию в Харьковской области и рассказал о возможных успехах противника 13 мая.
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