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Росіяни знов обстріляли Харків, — Терехов

1 червня 2023 15:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни знов обстріли Харків, - Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 1 червня, близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про удар по Індустріальному району, усі профільні служби виїхали на місце. 

Про це повідомив Харківський міський голвоа Ігор Терехов

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За інформацією мера Харкова, ракети влучили по промисловому обʼєкту. 

"Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку 63 років — попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", — пише Ігор Терехов. 

Як повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, попередньо удари було завдано із ЗРК С-300.

Нагадаємо, що на цьому тижні внаслідок російської атаки Харківщини було багато постраждалих. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.

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