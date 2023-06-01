Росіяни знов обстріли Харків, - Терехов

Росіяни знов обстріляли Харків, — Терехов
Сьогодні, 1 червня, близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про удар по Індустріальному району, усі профільні служби виїхали на місце.
Про це повідомив Харківський міський голвоа Ігор Терехов.
Наслідки обстрілу
За інформацією мера Харкова, ракети влучили по промисловому обʼєкту.
"Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку 63 років — попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", — пише Ігор Терехов.
Як повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, попередньо удари було завдано із ЗРК С-300.
Нагадаємо, що на цьому тижні внаслідок російської атаки Харківщини було багато постраждалих. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.