Росіяни знов обстріли Харків, - Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов

Сьогодні, 1 червня, близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про удар по Індустріальному району, усі профільні служби виїхали на місце.

Про це повідомив Харківський міський голвоа Ігор Терехов.

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За інформацією мера Харкова, ракети влучили по промисловому обʼєкту.

"Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З під завалів врятували жінку 63 років — попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть", — пише Ігор Терехов.

Як повідомляє начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, попередньо удари було завдано із ЗРК С-300.

Нагадаємо, що на цьому тижні внаслідок російської атаки Харківщини було багато постраждалих. Поранення різного ступеню тяжкості отримали понад 10 місцевих мешканців.