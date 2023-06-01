Россияне снова обстрелили Харьков, - Терехов

Россияне снова обстреляли Харьков, — Терехов
Сегодня, 1 июня, около 14:00 в Харькове раздались взрывы. Известно об ударе по Индустриальному району, все профильные службы выехали на место.
Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .
Последствия обстрела
По информации мэра Харькова, ракеты попали по промышленному объекту.
"Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину 63 лет — предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят", — пишет Игорь Терехов.
Как сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, предварительно удары были нанесены из ЗРК С-300.
Напомним, что на этой неделе в результате российской атаки Харьковщины было много пострадавших . Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.