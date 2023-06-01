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Россияне снова обстреляли Харьков, — Терехов

1 июня 2023 15:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Россияне снова обстрелили Харьков, - Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 1 июня, около 14:00 в Харькове раздались взрывы. Известно об ударе по Индустриальному району, все профильные службы выехали на место.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов .

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Последствия обстрела

По информации мэра Харькова, ракеты попали по промышленному объекту.

"Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину 63 лет — предварительно не пострадала, но врачи все равно ее осмотрят", — пишет Игорь Терехов.

Как сообщает начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, предварительно удары были нанесены из ЗРК С-300.

Напомним, что на этой неделе в результате российской атаки Харьковщины было много пострадавших . Ранения разной степени тяжести получили более 10 местных жителей.

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