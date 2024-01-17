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Ворог завдав чергового удару по Харківщині — яких руйнувань зазнав Куп'янськ

17 січня 2024 17:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог завдав чергового удару по Харківщині — яких руйнувань зазнав Куп'янськ
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни знову атакували Куп'янськ, що на Харківщині з артилерії, сьогодні, 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Ворожий удар по Куп'янську 17 січня

За даними слідства, 17 січня, близько 13:00 росіяни в черговий раз з артилерії обстріляли Куп'янськ. В результаті ворожої атаки в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. На щастя, постраждалих серед місцевих жителів немає. 

Прокурорами Харківщини зафіксовано наслідки протизаконних дій РФ та зібрано докази на країну-агресора.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", — додали в прокуратурі.

Зруйнований будинок внаслідок обстрілу
Зруйнований будинок внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Вибиті вікна в будинку внаслідок обстрілу
Вибиті вікна в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

Додамо, у середу, 17 січня, росіяни обстріляли село Малий Бурлук на Харківщині. Внаслідок удару постраждала дитина — 10-річний хлопчик. 

війна
Україна
Харківська область
обстріли
Куп'янськ
Росія
атака

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