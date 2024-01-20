Россияне снова ударили по Купянску, есть разрушение
Российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску, что на Харьковщине сегодня, 20 января. В городе есть разрушения в жилом доме.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Обстрел Купянская 20 января
Как указывает Синегубов, сегодня около 05:00 враг атаковал Купянск из артиллерии. В результате обстрела в городе поврежден жилой дом. Пострадавших в результате российского удара, к счастью, нет.
"Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд", — отметил Синегубов.
Глава Харьковской ОГА добавил, что под прицелом врага также оказалось еще 15 населенных пунктов Харьковщины. Артиллерийские и минометные удары оккупантов получили Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
Украинским воинам удалось отбить 12 атак противника возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Берестового Купянского района.
Синегубов указал, что за последние сутки в Харьковской области взрывотехники разминировали 12,5 га территории. Сотрудникам ГСЧС удалось уничтожить 177 взрывоопасных устройств.
Напомним, россияне атаковали Купянск Харьковской области с артиллерии 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.
Добавим, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашевской и Куриловской громадах Купянского района.
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