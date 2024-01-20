Россияне снова ударили по Купянску, есть разрушение

Разрушение в жилом доме вследствие вражеских обстрелов. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску, что на Харьковщине сегодня, 20 января. В городе есть разрушения в жилом доме.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Как указывает Синегубов, сегодня около 05:00 враг атаковал Купянск из артиллерии. В результате обстрела в городе поврежден жилой дом. Пострадавших в результате российского удара, к счастью, нет.

"Поврежден жилой дом. На крыше обнаружили не сдетонировавший снаряд", — отметил Синегубов.

Глава Харьковской ОГА добавил, что под прицелом врага также оказалось еще 15 населенных пунктов Харьковщины. Артиллерийские и минометные удары оккупантов получили Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки Чугуевского района; Двухлетняя, Синьковка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Украинским воинам удалось отбить 12 атак противника возле Синьковки, Петропавловки, Табаевки, Берестового Купянского района.

Синегубов указал, что за последние сутки в Харьковской области взрывотехники разминировали 12,5 га территории. Сотрудникам ГСЧС удалось уничтожить 177 взрывоопасных устройств.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, россияне атаковали Купянск Харьковской области с артиллерии 17 января. В результате обстрела в городе повреждены частные жилые дома, газовая и водопроводная трубы.

Добавим, в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию гражданского населения из-за постоянных обстрелов врага. Речь идет о Кондрашевской и Куриловской громадах Купянского района.