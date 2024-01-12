Росіяни знову завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Харківщини

Прокурори на місці влучання. Фото: Харківська обласна прокуратура

Тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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Прокурори фіксують наслідки авіаудару. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Як встановило слідство, 12 січня 2023 року близько 08:50 ранку російська армія обстріляла село Вільхуватка Куп’янського району.

Прокурори фіксують наслідки авіаудару. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок авіаудару було пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства. Ще будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка були пошкоджені.

Прокурори фіксують наслідки авіаудару. Джерело: Харківська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, армія Росії застосувала авіабомби ФАБ-250.

Прокурори фіксують наслідки авіаудару. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше росіяни вже завдавали авіаудару по Вільхуватці. Внаслідок ворожого удару авіабомбами загинула одна місцева жителька.

Натомість ЗСУ показали відео застосування касетних боєприпасів по російських позиціях на Куп'янському напрямку.