Росіяни знову завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Харківщини
Тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Росіяни завдали авіаудару по Харківщині
Як встановило слідство, 12 січня 2023 року близько 08:50 ранку російська армія обстріляла село Вільхуватка Куп’янського району.
Внаслідок авіаудару було пошкоджено вікна та дахи приватних домоволодінь, знищено складську будівлю місцевого агропідприємства. Ще будівля цієї ж фірми та сільгосптехніка були пошкоджені.
За попередньою інформацією, армія Росії застосувала авіабомби ФАБ-250.
Нагадаємо, що раніше росіяни вже завдавали авіаудару по Вільхуватці. Внаслідок ворожого удару авіабомбами загинула одна місцева жителька.
Натомість ЗСУ показали відео застосування касетних боєприпасів по російських позиціях на Куп'янському напрямку.
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