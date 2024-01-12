Россияне снова нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Харьковской области

Прокуроры на месте попадания. Фото: Харьковская областная прокуратура

Тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Прокуроры фиксируют последствия авиаудара. Источник: Харьковская областная прокуратура

Как установило следствие, 12 января 2023 около 8:50 утра российская армия обстреляла село Ольховатка Купянского района.

Прокуроры фиксируют последствия авиаудара. Источник: Харьковская областная прокуратура

В результате авиаудара были повреждены окна и крыши частных домовладений и уничтожено складское здание местного агропредприятия. Еще одно здание этой фирмы и сельхозтехника были повреждены.

Прокуроры фиксируют последствия авиаудара. Источник: Харьковская областная прокуратура

По предварительной информации, армия России применила авиабомбы ФАБ-250.

Прокуроры фиксируют последствия авиаудара. Источник: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что ранее россияне уже наносили авиаудар по Ольховатке. В результате вражеского удара авиабомбами погибла одна местная жительница.

Вместо этого ВСУ показали видео применения кассетных боеприпасов по российским позициям на Купянском направлении.