Россияне снова нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Харьковской области
Тактическая армейская авиация России снова нанесла авиаудар по гражданской инфраструктуре Купянского района Харьковской области. Прокуратура инициировала досудебное расследование.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Россияне нанесли авиаудар по Харьковской области
Как установило следствие, 12 января 2023 около 8:50 утра российская армия обстреляла село Ольховатка Купянского района.
В результате авиаудара были повреждены окна и крыши частных домовладений и уничтожено складское здание местного агропредприятия. Еще одно здание этой фирмы и сельхозтехника были повреждены.
По предварительной информации, армия России применила авиабомбы ФАБ-250.
Напомним, что ранее россияне уже наносили авиаудар по Ольховатке. В результате вражеского удара авиабомбами погибла одна местная жительница.
Вместо этого ВСУ показали видео применения кассетных боеприпасов по российским позициям на Купянском направлении.
Читайте Новини.LIVE!