У Харкові на ринку сталася стрілянина: деталі інциденту

Люди на ринку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові чоловік відкрив стрілянину під час конфлікту на одному з міських ринків. Він близько 10 разів вистрілив у бік свого опонента з пістолета. Потерпілого госпіталізували з пораненнями різних частин тіла. Поліцейські вже повідомили стрілку про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Харківщини.

Конфлікт на ринку

Подія сталася наприкінці липня на території одного з ринків в Індустріальному районі Харкова. Між двома чоловіками виникла суперечка, яка переросла у стрілянину. Під час конфлікту 35-річний місцевий мешканець дістав пістолет і близько 10 разів вистрілив у бік опонента.

44-річного потерпілого доправили до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження різних частин тіла. Наразі чоловік перебуває у стабільному стані та вже виписаний із лікарні.

Чоловік, якого затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Затримання стрілка

Після інциденту поліцейські почали встановлювати особу нападника. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів і затримали підозрюваного. Пістолет, який, за даними слідства, використовували під час стрілянини, вилучили та направили на експертизу.

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Що загрожує

Слідчі за процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури Харкова повідомили 35-річному чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина біля багатоповерхівки

Нагадаємо, увечері 24 травня на вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі Харкова пролунали постріли біля житлового будинку. За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп'яніння кілька разів вистрілив у повітря поблизу під'їзду. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці швидко встановили особу стрілка, затримали його та вилучили зброю. Під час перевірки з'ясувалося, що чоловік є військовослужбовцем, який перебував у СЗЧ. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження, а слідчі також з'ясовують, як зброя опинилася в його руках.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові у неділю ввечері, 26 квітня, стався інцидент зі стріляниною в метро. Нетверезий чоловік відкрив вогонь угору зі стартового пістолета прямо на станції. Порушника затримали, наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові сталася стрілянина в Основ’янському районі. Після пострілів біля дороги знайшли чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Інцидент стався на проспекті Аерокосмічному.