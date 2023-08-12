Російська армія обстріляла Куп'янськ-Вузловий: загинула жінка

Наслідки обстрілу Харківщини 27 липня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Сталося це близько п'ятої ранку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок цього загинула 73-річна жінка. Також було пошкоджено житловий будинок.

Обстріли Харківської області

Також за минулу добу армія РФ наносила ударів на населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Ворог застосовував артилерію, міномети та інше озброєння.

"Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", — зазначив Синєгубов.

Розмінування в регіоні

На Харківщині впродовж доби піротехніки ДСНС знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на фронті

Українські військові надійно тримають свої позиції на Куп'янському напрямку. Ворог намагався наступати в районі Синьківки та Іванівки, проте відступив з втратами під вогнем наших захисників.

Скриншот допису

Нагадаємо, російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.