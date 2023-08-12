Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Російська армія обстріляла Куп'янськ-Вузловий: загинула жінка arrow

Російська армія обстріляла Куп'янськ-Вузловий: загинула жінка

12 серпня 2023 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Російська армія обстріляла Куп'янськ-Вузловий: загинула жінка
Наслідки обстрілу Харківщини 27 липня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Сталося це близько п'ятої ранку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Внаслідок цього загинула 73-річна жінка. Також було пошкоджено житловий будинок.

Обстріли Харківської області

Також за минулу добу армія РФ наносила ударів на населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Ворог застосовував артилерію, міномети та інше озброєння.

"Зокрема під вогнем були Куп'янськ, Петропавлівка, Ветеренарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Шийківка, Чернещина та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", — зазначив Синєгубов.

Розмінування в регіоні

На Харківщині впродовж доби піротехніки ДСНС знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація на фронті

Українські військові надійно тримають свої позиції на Куп'янському напрямку. Ворог намагався наступати в районі Синьківки та Іванівки, проте відступив з втратами під вогнем наших захисників.

Скриншот допису

Нагадаємо, російські окупанти 10 серпня обстріляли село Подоли у Куп'янському районі, що на Харківщині. Внаслідок цього загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз