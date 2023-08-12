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Российская армия обстреляла Купянск-Узловой: погибла женщина

12 августа 2023 11:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Российская армия обстреляла Купянск-Узловой: погибла женщина
Последствия обстрелов Харьковской области 27 июля. Иллюстративное фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 12 августа, российские оккупанты обстреляли Купянск-Узловой в Харьковской области. Произошло это около пяти утра.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате погибла 73-летняя женщина. Также был поврежден жилой дом.

Обстрелы Харьковской области

Также за минувшие сутки армия РФ наносила удары на населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Враг применял артиллерию, минометы и другое вооружение.

"В частности, под огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеренарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", — отметил Синегубов.

Разминирование в регионе

В Харьковской области в течении суток пиротехники ГСЧС обезвредили 89 взрывоопасных предметов.

Ситуация на фронте

Украинские военные надежно удерживают свои позиции на Купянском направлении. Враг пытался наступать в районе Синьковки и Ивановки, но отступил с потерями под огнем наших защитников.

Скриншот сообщения

Напомним, российские оккупанты 10 августа обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. В результате погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

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