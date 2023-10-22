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Російська атака на Харківщину — слідчі ідентифікували тіла 5 загиблих людей

22 жовтня 2023 15:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російська атака на Харківщину — слідчі ідентифікували тіла 5 загиблих людей
Наслідки російського обстрілу Харківщини 21 жовтня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Експертам вдалося ідентифікувати за зовнішніми ознаками тіла п'ятьох загиблих людей внаслідок російського удару по терміналу "Нова пошта" на Харківщині. Слідчі встановлюють родичів загиблих та планують провести ДНК-експертизи.

Про це повідомляє видання Суспільне

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Слідчі ідентифікують загиблих

Як повідомив виданню представник поліції Олександр Кобилєв, слідчі ідентифікували тіла п'ятьох загиблих людей. Тіло ще одного чоловіка не вдалося впізнати, адже його тіло сильно понівечене внаслідок пожежі. 

Наразі, встановлюють родичів загиблих людей. Також криміналісти працюють над тим, щоб провести ДНК-експертизи для встановлення точних даних загиблих. 

"16 поранених людей, яких ушпиталили, перебувають у стабільному стані. Внаслідок обстрілу загинули чоловіки середнього віку. Вони проживали у прилеглих населених пунктах області", — сказав Кобилєв.

Атака на термінал "Нової пошти"

Нагадаємо, що 21 жовтня, близько 22:14 росіяни атакували Харків та область ракетами. У місті повідомили про гучні вибухи. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили ракетами по терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Внаслідок атаки є загиблі.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в результаті ракетної атаки РФ вже відомо про шістьох загиблих. Також на той момент 14 осіб госпіталізували. 

У зв'язку з цим українська компанія з доставки "Нова пошта" оголосила траур 22 жовтня за загиблими працівниками.

 

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