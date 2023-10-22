Российская атака на Харьковщину — следователи идентифицировали тела 5 погибших
Экспертам удалось идентифицировать по внешним признакам тела пятерых погибших людей в результате российского удара по терминалу "Новая почта" на Харьковщине. Следователи устанавливают родственников погибших и планируют провести ДНК-экспертизу.
Об этом сообщает издание Суспільне.
Следователи идентифицируют погибших
Как сообщил изданию представитель полиции Александр Кобылев, следователи идентифицировали тела пяти погибших. Тело еще одного мужчины не удалось узнать, ведь его тело сильно изуродовано в результате пожара.
В настоящее время устанавливают родственников погибших людей. Также криминалисты работают над тем, чтобы провести ДНК-экспертизы для установления точных данных погибших.
"16 раненых, госпитализированных, находятся в стабильном состоянии. В результате обстрела погибли мужчины среднего возраста. Они проживали в близлежащих населенных пунктах области", — сказал Кобылев.
Атака на терминал "Новой почты"
Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.
Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.
В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.
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