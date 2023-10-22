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Российская атака на Харьковщину — следователи идентифицировали тела 5 погибших

22 октября 2023 15:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Российская атака на Харьковщину — следователи идентифицировали тела 5 погибших
Последствия российских обстрелов Харьковщины 21 октября 2023 года. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Экспертам удалось идентифицировать по внешним признакам тела пятерых погибших людей в результате российского удара по терминалу "Новая почта" на Харьковщине. Следователи устанавливают родственников погибших и планируют провести ДНК-экспертизу.

Об этом сообщает издание Суспільне.

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Следователи идентифицируют погибших

Как сообщил изданию представитель полиции Александр Кобылев, следователи идентифицировали тела пяти погибших. Тело еще одного мужчины не удалось узнать, ведь его тело сильно изуродовано в результате пожара.

В настоящее время устанавливают родственников погибших людей. Также криминалисты работают над тем, чтобы провести ДНК-экспертизы для установления точных данных погибших.

"16 раненых, госпитализированных, находятся в стабильном состоянии. В результате обстрела погибли мужчины среднего возраста. Они проживали в близлежащих населенных пунктах области", — сказал Кобылев.

Атака на терминал "Новой почты"

Напомним, что 21 октября около 22:14 россияне атаковали Харьков и область ракетами. В городе сообщили о громких взрывах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили ракетами по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате атаки есть погибшие.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате ракетной атаки РФ уже известно о шести погибших. Также на тот момент 14 человек были госпитализированы.

В связи с этим украинская компания по доставке "Новая почта" объявила траур 22 октября по погибшим работникам.

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