Россия ударила авиабомбами по Золочеву в Харьковской области 25 февраля

Последствия атаки в Золочеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 февраля, около 12:30 российская авиация атаковала Золочевскую громаду Харьковской области, нанеся пять ударов управляемыми авиабомбами (УАБ). В результате обстрелов повреждены жилые дома, инфраструктура и автомобили, пострадали две местные жительницы.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Два авиаудара пришлись непосредственно по поселку Золочев. Первая бомба попала в гаражный комплекс. Взрывной волной и обломками там повреждены два четырехэтажных дома, четыре двухэтажных дома и электроподстанция. Также уничтожен один гражданский автомобиль, еще три получили значительные повреждения.

Пострадала 78-летняя женщина, которая получила ранения от стекла и находится в состоянии острой стрессовой реакции.

Последствия авиаудара. Фото: Новини.LIVE

Вторая авиабомба попала на территорию частного домовладения. В результате взрыва повреждены около 20 жилых домов, хозяйственные постройки, автомобиль и энергосети. Пострадала 48-летняя женщина, которая также получила ранения стеклом и испытала острую реакцию на стресс.

Последствия авиаудара. Фото: Новини.LIVE

Где еще зафиксировали прилеты в результате воздушной атаки по Харьковской области

Третью атаку оккупанты направили по открытой территории в селе Уды, сейчас там уточняют информацию о разрушениях и пострадавших. Четвертая авиабомба ударила по открытой территории села Мироновка, а пятая — по окраине села Родное. Сейчас сообщают, что жертв и повреждений нет.

Напомним, недавно оккупанты атаковали Харьковскую область FPV-дронами и пытались штурмовать несколько направлений.

Недавно в Харьковской прокуратуре подытожили последствия наступления России на Харьковскую область и назвали количество преступлений оккупантов против мирного населения.