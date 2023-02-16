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Российская авиация утром ударила по Волчанску: ранен работник "Харьковоблэнерго"

16 февраля 2023 12:45
оновлено: 13:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Российская авиация утром ударила по Волчанску: ранен работник "Харьковоблэнерго"
Сотрудник "Харьковоблэнерго" госпитализирован с минно-взрывной травмой
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В результате удара, который российские оккупанты нанесли сегодня, 16 февраля, около 10:30 по городу Волчанск, получил ранение сотрудник "Харьковоблэнерго".

Об этом сообщает глава ХОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале .

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По предварительной информации, обстрел производился вражеской авиацией. Зафиксировано два ракетных удара.

"В результате обстрела ранения получил 30-летний мужчина, сотрудник "Харьковоблэнерго". Он госпитализирован с минно-взрывной травмой", - сообщил глава области.

Также повреждено здание одного из предприятий и частный жилой дом.

В настоящее время известно уже о 6 пострадавших. Еще 5 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет получили ранения. Медики предоставили им всю необходимую помощь, лечение будут проходить амбулаторно. Пострадавшие – специалисты, осуществлявшие ремонтные работы на линиях связи.

Напомним, что мы вам рассказывали, как жители Купянска живут под ежедневными обстрелами.

Напомним, за минувшие сутки российские захватчики обстреляли не менее 20 населённых пунктов в Харьковской области.

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