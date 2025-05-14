В результате атаки дронов по Харьковской области пострадали трое гражданских

Последствия российской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 14 мая российские военные атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. В результате этого пострадали трое мирных жителей, повреждены жилые дома и сельскохозяйственная техника.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Около 00:05 в городе Валки Богодуховского района зафиксировано попадание дрона по грузовику, припаркованному вдоль дороги. В результате взрыва повреждено транспортное средство и забор возле частного дома. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что был использован БпЛА типа "Ланцет".

Работник Харьковской областной прокуратуры документирует последствия атаки РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтоженный трактор. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также удар понесло село Александровка Близнюковской ТГ Лозовского района. В результате атаки дрона "Герань-2" повреждены несколько частных домов, гараж, легковой автомобиль и тракторы. Ранения получили двое мужчин в возрасте 49 и 54 года, а 93-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию.

Последствия атаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители документируют последствия обстрелов для дальнейшего расследования военных преступлений РФ.

Напомним, Россия ежедневно атакует Харьковскую область КАБами и дронами. Так, 12 мая оккупанты ударили по Харьковщине беспилотниками и бомбами. А вчера, 13 мая, российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на Харьковщину.