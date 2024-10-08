Удар по Харкову 8 жовтня — росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку

Авіабомба влучила у багатоповерхівку в Харкові. Ілюстративне фото: Володимир Зеленський

У вівторок, 8 жовтня, російська армія скинула керовану авіабомбу (КАБ) на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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За словами Терехова, КАБ скинули на багатоповерхівку у Київському районі міста.

"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Пост Терехова у Telegram

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що окупанти вдарили по густонаселеному району міста.

"Є постраждалі", — зазначив він.

Пост Синєгубова у Telegram

Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.

Згодом стало відомо, що окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі. На місці удару виникла пожежа.