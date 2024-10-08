Удар по Харкову 8 жовтня — росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку

Російські окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові — є загиблий
У вівторок, 8 жовтня, російська армія скинула керовану авіабомбу (КАБ) на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків
За словами Терехова, КАБ скинули на багатоповерхівку у Київському районі міста.
"За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову є один загиблий. Інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що окупанти вдарили по густонаселеному району міста.
"Є постраждалі", — зазначив він.
Нагадаємо, російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Повітряна тривога на момент удару оголошена не була.
Згодом стало відомо, що окупанти влучили по підприємству в Індустріальному районі. На місці удару виникла пожежа.
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