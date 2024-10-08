Удар по Харькову 8 октября — россияне сбросили УАБ на многоэтажку

Авиабомба попала в многоэтажку в Харькове. Иллюстративное фото: Владимир Зеленский

Во вторник, 8 октября, российская армия сбросила управляемую авиабомбу (УАБ) на многоэтажку в Харькове. Есть информация о погибшем.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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По словам Терехова, УАБ сбросили на многоэтажку в Киевском районе города.

"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Пост Терехова в Telegram

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что оккупанты ударили по густонаселенному району города.

"Есть пострадавшие", — отметил он.

Пост Синегубова в Telegram

Напомним, российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову. Воздушная тревога на момент атаки объявлена не была.

Впоследствии стало известно, что россияне попали по предприятию в Индустриальном районе. На месте удара возник пожар.