Росіяни вдарили безпілотником по правоохоронцях у Куп’янську

Атакований автомобіль. Фото: Нацполіція

Вранці у п'ятницю, 21 лютого, російська армія здійснила атаку на місто Куп’янськ, внаслідок чого постраждали троє українських поліцейських. Вони перебували в автівці, яке опинилось під атакою.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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У поліції зазначили, що о 7:55 ворог завдав удару з БпЛА, попередньо типу "Молнія". Саме він влучив у службовий автомобіль правоохоронців.

У результаті вибуху троє співробітників Куп’янського районного відділу поліції отримали контузії. Наразі їхній стан оцінюється як стабільний, постраждалі перебувають під наглядом медиків.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за фактом цього воєнного злочину за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Нагадаємо, у Харківській ОВА повідомили про російські атаки впродовж минулої доби та вранці, 21 лютого.

Також кілька днів тому голова Куп'янської ОВА попередив про наближення російських військ до міста.