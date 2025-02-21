Россияне ударили беспилотником по правоохранителям в Купянске

Атакованный автомобиль. Фото: Нацполиция

Утром в пятницу, 21 февраля, российская армия совершила атаку на город Купянск, в результате чего пострадали трое украинских полицейских. Они находились в машине, которая оказалась под атакой.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

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В полиции отметили, что в 7:55 враг нанес удар с БпЛА, предварительно типа "Молния". Именно он попал в служебный автомобиль правоохранителей.

В результате взрыва трое сотрудников Купянского районного отдела полиции получили контузии. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Следователи уже начали уголовное производство по факту этого военного преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в Харьковской ОГА сообщили о российских атаках в течение прошлых суток и утром, 21 февраля.

Также несколько дней назад председатель Купянской ОВА предупредил о приближении российских войск к городу.