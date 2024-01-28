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Російські війська, ймовірно, прорвалися на Харківщині та захопили Табаївку, — DeepState

28 січня 2024 13:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Російські війська, ймовірно, прорвалися на Харківщині та захопили Табаївку, — DeepState
Російські військові. Ілюстративне фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Стало відомо, що російська армія, ймовірно просунулася на Куп'янському напрямку. Окупантам, можливо, вдалося захопити село Табаївка, що на Харківщині.

Про це повідомляє DeepState.

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Вранці 28 січня з'явилася інформація про те, що росіяни ведуть активні наступальні дії на Харківщині, внаслідок чого їм вдалося просунутися вперед по лінії фронту. Противник захопив Табаївку та намагається вести штурми у бік Піщаного. Наразі інформація командуванням ЗСУ офіційно не підтверджена.

Мапа просувань російських військ
Мапа просувань російських військ. Фото: DeepState 

"В ОТУ "Лиман" стоїть зараз вибір або ризикувати стерти резерви для відновлення позицій, або стабілізувати лінію зіткнення та закріпитися на нових рубежах. Це логічно і нічого таємного не озвучено", — зазначили в DeepState.

Скриншот допису
Скриншот допису DeepState

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, на Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

Додамо, пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі немає загрози наступу Росії на Харків. За його словами, ознаки активності та підготовки окупантів до наступу на північному напрямку відсутні.

війна
росіяни
Україна
Харківська область
окупанти
Куп'янськ
фронт

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