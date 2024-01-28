Российские войска, вероятно, прорвались на Харьковщине и захватили Табаевку, — DeepState

Российские военные. Иллюстративное фото: EPA

Стало известно, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам, возможно, удалось занять село Табаевка Харьковской области.

Об этом сообщает DeepState.

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Россияне продвинулись вперед на Купянском направлении

Утром 28 января появилась информация о том, что россияне ведут активные наступательные действия в Харьковской области, в результате чего им удалось продвинуться вперед по линии фронта. Противник захватил Табаевку и пытается вести штурмы в сторону Песчаного. Пока информация командованием ВСУ официально не подтверждена.

Карта продвижений русских войск. Фото: DeepState

"В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено", — указали в DeepState.

Скриншот поста DeepState

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Добавим, пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.