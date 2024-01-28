Российские войска, вероятно, прорвались на Харьковщине и захватили Табаевку, — DeepState
Стало известно, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам, возможно, удалось занять село Табаевка Харьковской области.
Об этом сообщает DeepState.
Россияне продвинулись вперед на Купянском направлении
Утром 28 января появилась информация о том, что россияне ведут активные наступательные действия в Харьковской области, в результате чего им удалось продвинуться вперед по линии фронта. Противник захватил Табаевку и пытается вести штурмы в сторону Песчаного. Пока информация командованием ВСУ официально не подтверждена.
"В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено", — указали в DeepState.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.
Добавим, пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.
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