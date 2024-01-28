Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Российские войска, вероятно, прорвались на Харьковщине и захватили Табаевку, — DeepState arrow

Российские войска, вероятно, прорвались на Харьковщине и захватили Табаевку, — DeepState

28 января 2024 13:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российские войска, вероятно, прорвались на Харьковщине и захватили Табаевку, — DeepState
Российские военные. Иллюстративное фото: EPA
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что российская армия, вероятно, продвинулась на Купянском направлении. Оккупантам, возможно, удалось занять село Табаевка Харьковской области.

Об этом сообщает DeepState.

Читайте также:

Россияне продвинулись вперед на Купянском направлении

Утром 28 января появилась информация о том, что россияне ведут активные наступательные действия в Харьковской области, в результате чего им удалось продвинуться вперед по линии фронта. Противник захватил Табаевку и пытается вести штурмы в сторону Песчаного. Пока информация командованием ВСУ официально не подтверждена.

Карта продвижений русских войск
Карта продвижений русских войск. Фото: DeepState

"В ОТУ "Лиман" стоит сейчас выбор или рисковать стереть резервы для восстановления позиций, или стабилизировать линию столкновения и закрепиться на новых рубежах. Это логично и ничего тайного не озвучено", — указали в DeepState.

Скриншот сообщения
Скриншот поста DeepState

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои возле Синьковки и Табаевки Харьковской области.

Добавим, пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.

война
россияне
Украина
Харьковская область
оккупанты
Купянск
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме