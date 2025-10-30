Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Російський агент готував теракт у Харкові — чекав з 2014 року

Російський агент готував теракт у Харкові — чекав з 2014 року

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:46
Оновлено: 13:33
У Харкові затримали агента який мав закласти вибухівку
Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України запобігла новому теракту, який планували російські спецслужби у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який виготовляв саморобний вибуховий пристрій і готувався підірвати його в прифронтовому місті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ. 

Реклама
Читайте також:

Чоловік уже потрапляв у поле зору українських спецслужб

За інформацією слідства, затриманим виявився місцевий мешканець, який нині не працював і вже мав кримінальне минуле. У 2014 році він брав участь у спробі захоплення будівлі Харківської облдержадміністрації.

За це суд призначив йому раніше п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Якраз у цей час його і завербували російські спецслужби, які наказали йому очікувати вказівок. 

Після кількох років мовчання російські куратори "активували" свого підопічного восени цього року через зашифрований месенджер. Він отримав інструкції виготовити вибухівку і чекати координати для її встановлення. 

Під час обшуку правоохоронці виявили у квартирі чоловіка недороблений вибуховий пристрій, окремі елементи для його складання та мобільний телефон, через який він підтримував контакт із російським куратором. На гаджеті зберігалися листування, передані інструкції та фотозвіти, які підтверджують співпрацю з ФСБ.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові судили жінку, яка фотографувала позиції ЗСУ і передавала дані Росії.

Також оголосили вирок харків'янину, який телефонував до поліції і повідомляв про фейкові замінування.

СБУ теракт Харків ФСБ бомба
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації