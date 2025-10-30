У Харкові затримали агента який мав закласти вибухівку

Слідчі дії СБУ. Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України запобігла новому теракту, який планували російські спецслужби у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ, який виготовляв саморобний вибуховий пристрій і готувався підірвати його в прифронтовому місті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Чоловік уже потрапляв у поле зору українських спецслужб

За інформацією слідства, затриманим виявився місцевий мешканець, який нині не працював і вже мав кримінальне минуле. У 2014 році він брав участь у спробі захоплення будівлі Харківської облдержадміністрації.

За це суд призначив йому раніше п’ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки. Якраз у цей час його і завербували російські спецслужби, які наказали йому очікувати вказівок.

Після кількох років мовчання російські куратори "активували" свого підопічного восени цього року через зашифрований месенджер. Він отримав інструкції виготовити вибухівку і чекати координати для її встановлення.

Під час обшуку правоохоронці виявили у квартирі чоловіка недороблений вибуховий пристрій, окремі елементи для його складання та мобільний телефон, через який він підтримував контакт із російським куратором. На гаджеті зберігалися листування, передані інструкції та фотозвіти, які підтверджують співпрацю з ФСБ.

Наразі чоловіку оголошено підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

