Україна
Российский агент готовил теракт в Харькове — ждал с 2014 года

Российский агент готовил теракт в Харькове — ждал с 2014 года

Дата публикации 30 октября 2025 12:46
обновлено: 12:45
В Харькове задержали агента который должен был заложить взрывчатку
Следственные действия СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины предотвратила новый теракт, который планировали российские спецслужбы в Харькове. Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал самодельное взрывное устройство и готовился взорвать его в прифронтовом городе.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Мужчина уже попадал в поле зрения украинских спецслужб

По информации следствия, задержанным оказался местный житель, который сейчас не работал и уже имел криминальное прошлое. В 2014 году он участвовал в попытке захвата здания Харьковской облгосадминистрации.

За это суд назначил ему ранее пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года. Как раз в это время его и завербовали российские спецслужбы, которые приказали ему ожидать указаний.

После нескольких лет молчания российские кураторы "активировали" своего подопечного осенью этого года через зашифрованный мессенджер. Он получил инструкции изготовить взрывчатку и ждать координаты для ее установки.

Во время обыска правоохранители обнаружили в квартире мужчины недоделанное взрывное устройство, отдельные элементы для его сборки и мобильный телефон, через который он поддерживал контакт с российским куратором. На гаджете хранились переписки, переданные инструкции и фотоотчеты, подтверждающие сотрудничество с ФСБ.

Сейчас мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины — приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харькове судили женщину, которая фотографировала позиции ВСУ и передавала данные России.

Также объявили приговор харьковчанину, который звонил в полицию и сообщал о фейковых заминированиях.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
