В Харькове дрон Молния попал в заправку — ранен работник

Спасатель тушит пламя. Фото иллюстративное: ГСЧС

Утром, 4 июня, Харьков подвергся очередной атаке со стороны российских войск. Оккупанты нанесли удар беспилотником типа "Молния", который попал по окрестностям города, в Киевском районе.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Целью дрона стала автозаправочная станция, расположенная на выезде из Харькова в направлении окружной дороги. Несмотря на то, что это заправка, где мог возникнуть масштабный пожар, к счастью, возгорания не произошло.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Однако в результате атаки пострадал работник АЗС — он получил ранение ноги.

Напомним, российские войска массированно атаковали Харьков дронами и ракетами — известны последствия.

Корреспондентка Новости.LIVE показала фото последствий атак российских войск по Харькову.