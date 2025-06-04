В Харькове дрон Молния попал в заправку — ранен работник

Российский БпЛА "Молния" ударил по Киевскому району Харькова
Утром, 4 июня, Харьков подвергся очередной атаке со стороны российских войск. Оккупанты нанесли удар беспилотником типа "Молния", который попал по окрестностям города, в Киевском районе.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Российские войска ударили по автозаправке в Киевском районе
Целью дрона стала автозаправочная станция, расположенная на выезде из Харькова в направлении окружной дороги. Несмотря на то, что это заправка, где мог возникнуть масштабный пожар, к счастью, возгорания не произошло.
Однако в результате атаки пострадал работник АЗС — он получил ранение ноги.
Напомним, российские войска массированно атаковали Харьков дронами и ракетами — известны последствия.
Корреспондентка Новости.LIVE показала фото последствий атак российских войск по Харькову.
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