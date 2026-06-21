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Головна Харків Російський дрон атакував 12-поверхівку в Харкові

Російський дрон атакував 12-поверхівку в Харкові

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 07:16
Дрон РФ вдарив по багатоповерхівці Харкова — що відомо
Рятувальник ДСНС ліквідує пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Київському районі Харкова російський безпілотник типу "Молнія" вдарив по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки пошкоджено верхні поверхи будинку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Новини.LIVE.

Дрон влучив у 12-поверховий будинок

За словами Терехова, ворожий безпілотник поцілив між двома верхніми поверхами 12-поверхового житлового будинку в Київському районі міста.

"У Київському районі ворожа "Молнія" вдарила по 12-ти поверхівці. Наслідки уточнюємо", — повідомив мер.

Він уточнив, що внаслідок удару в будинку вибито вікна. Наразі фахівці продовжують обстеження місця влучання та встановлюють масштаби руйнувань.

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Станом на цей час інформації про постраждалих немає.

"Влучання між двома верхніми поверхами будинку. Вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. На дану хвилину без постраждалих", — зазначив Терехов.

На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська після тривалої паузи знову почали застосовувати керовані авіабомби для ударів по Харкову. Атаки відбуваються на світанку та спрямовані на житлові райони міста. Крім того, харків'яни зіткнулися з новою небезпекою — модернізованими ворожими безпілотниками.

Новини.LIVE інформували, що російська армія продовжує завдавати ударів по Харківській області. Під вогнем окупантів регулярно опиняються цивільні об'єкти та житлова забудова. Внаслідок чергової атаки на Харків є загиблий і постраждалі.

Харків Ігор Терехов війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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