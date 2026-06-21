Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Российский дрон атаковал 12-этажное здание в Харькове

Российский дрон атаковал 12-этажное здание в Харькове

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 07:16
Дрон РФ нанес удар по многоэтажному дому в Харькове — что известно
Спасатель ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова российский беспилотник типа "Молния" нанес удар по жилому многоэтажному дому. В результате атаки были повреждены верхние этажи здания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Дрон попал в 12-этажный дом

По словам Терехова, вражеский беспилотник попал между двумя верхними этажами 12-этажного жилого дома в Киевском районе города.

"В Киевском районе вражеская «Молния» поразила 12-этажное здание. Последствия уточняем", — сообщил мэр.

Он уточнил, что в результате удара в доме выбиты окна. В настоящее время специалисты продолжают обследование места попадания и устанавливают масштабы разрушений.

Читайте также:

На данный момент информации о пострадавших нет.

"Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна. Обследование места попадания продолжается. На данный момент пострадавших нет", — отметил Терехов.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска после длительной паузы вновь начали применять управляемые авиабомбы для ударов по Харькову. Атаки происходят на рассвете и направлены на жилые районы города. Кроме того, харьковчане столкнулись с новой опасностью — модернизированными вражескими беспилотниками.

Новини.LIVE сообщали, что российская армия продолжает наносить удары по Харьковской области. Под огнем оккупантов регулярно оказываются гражданские объекты и жилая застройка. В результате очередной атаки на Харьков есть погибший и пострадавшие.

Харьков Игорь Терехов война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации