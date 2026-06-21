Дрон РФ нанес удар по многоэтажному дому в Харькове — что известно

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Киевском районе Харькова российский беспилотник типа "Молния" нанес удар по жилому многоэтажному дому. В результате атаки были повреждены верхние этажи здания.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Дрон попал в 12-этажный дом

По словам Терехова, вражеский беспилотник попал между двумя верхними этажами 12-этажного жилого дома в Киевском районе города.

"В Киевском районе вражеская «Молния» поразила 12-этажное здание. Последствия уточняем", — сообщил мэр.

Он уточнил, что в результате удара в доме выбиты окна. В настоящее время специалисты продолжают обследование места попадания и устанавливают масштабы разрушений.

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На данный момент информации о пострадавших нет.

"Попадание между двумя верхними этажами дома. Выбиты окна. Обследование места попадания продолжается. На данный момент пострадавших нет", — отметил Терехов.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска после длительной паузы вновь начали применять управляемые авиабомбы для ударов по Харькову. Атаки происходят на рассвете и направлены на жилые районы города. Кроме того, харьковчане столкнулись с новой опасностью — модернизированными вражескими беспилотниками.

Новини.LIVE сообщали, что российская армия продолжает наносить удары по Харьковской области. Под огнем оккупантов регулярно оказываются гражданские объекты и жилая застройка. В результате очередной атаки на Харьков есть погибший и пострадавшие.