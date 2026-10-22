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Головна Харків Російський дрон атакував пасажирський електропоїзд у Харкові

Російський дрон атакував пасажирський електропоїзд у Харкові

Ua ru
22 жовтня 2026 18:29
Атака БпЛА на електропоїзд у Харкові спричинила пожежу
Термінова новина

Удень у четвер, 22 жовтня, в головному вагоні пасажирського електропоїзда в Харкові спалахнула пожежа після удару російського безпілотника. Її ліквідували підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, попри загрозу повторних обстрілів. За даними рятувальників, постраждалих немає.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Новини.LIVE.

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Пожежу в електропоїзді загасили попри загрозу повторної атаки

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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