Атака БПЛА на электропоезд в Харькове привела к пожару

Российский дрон атаковал пассажирский электропоезд в Харькове
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22 октября 2026 18:29
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Днём в четверг, 22 октября, в главном вагоне пассажирского электропоезда в Харькове вспыхнул пожар после удара российского беспилотника. Её ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несмотря на угрозу повторных обстрелов. По данным спасателей, пострадавших нет.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.
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Пожар в электропоезде потушили, несмотря на угрозу повторной атаки
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