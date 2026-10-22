Атака БПЛА на электропоезд в Харькове привела к пожару

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Днём в четверг, 22 октября, в главном вагоне пассажирского электропоезда в Харькове вспыхнул пожар после удара российского беспилотника. Её ликвидировали подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, несмотря на угрозу повторных обстрелов. По данным спасателей, пострадавших нет.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Новини.LIVE.

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Пожар в электропоезде потушили, несмотря на угрозу повторной атаки

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