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Главная Харьков Российский дрон атаковал роддом в Харькове — фото

Российский дрон атаковал роддом в Харькове — фото

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:32
Атака России по Харькову 11 июля — какие последствия в роддоме
Детская кроватка. Фото: Новини.LIVE

В Харькове роддом оказался под дроновой атакой со стороны России. В результате этого есть пострадавшие.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали в роддоме и показали последствия.

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Напомним, в Харькове в результате атаки пострадали по последним данным девять человек — шестеро из них являются пациентами роддома.

Харьков дети обстрелы родильный дом Шахед
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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