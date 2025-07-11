Атака России по Харькову 11 июля — какие последствия в роддоме

Российский дрон атаковал роддом в Харькове — фото
Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 11:32
Детская кроватка. Фото: Новини.LIVE
В Харькове роддом оказался под дроновой атакой со стороны России. В результате этого есть пострадавшие.
Корреспонденты Новини.LIVE побывали в роддоме и показали последствия.
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В результате взрыва в помещении вылетели стекла из окон, есть частичные повреждения в палатах.
Напомним, в Харькове в результате атаки пострадали по последним данным девять человек — шестеро из них являются пациентами роддома.
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