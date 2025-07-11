Атака России по Харькову 11 июля — какие последствия в роддоме

Детская кроватка. Фото: Новини.LIVE

В Харькове роддом оказался под дроновой атакой со стороны России. В результате этого есть пострадавшие.

Корреспонденты Новини.LIVE побывали в роддоме и показали последствия.

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Разбитое стекло. Фото: Новини.LIVE

Выбитые стекла в окнах Фото: Новини.LIVE

В результате взрыва в помещении вылетели стекла из окон, есть частичные повреждения в палатах.

Вещи рожениц, фото: Новини.LIVE

Напомним, в Харькове в результате атаки пострадали по последним данным девять человек — шестеро из них являются пациентами роддома.