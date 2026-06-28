Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 10:06
В Харькове дрон РФ попал в жилой дом, есть пострадавшая
Поврежденное многоэтажное здание. Фото: Харьковская ОВА

В Харькове в результате российской атаки с использованием беспилотника зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом в Киевском районе города. Ударный дрон поразил здание, последствия атаки в настоящее время уточняются.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Каковы последствия атаки на Харьков

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание произошло между 7 и 8 этажами многоквартирного дома. Предварительно, пострадавших не было.

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина - фото 1
Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Впоследствии стало известно, что 59-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию в результате обстрела. Медики оказали ей необходимую помощь на месте.

Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина - фото 2
Последствия российской атаки. Фото: скриншот

По уточненной информации, беспилотник попал в фасад дома на уровне 10-го этажа, в результате чего было повреждено остекление окон.

Читайте также:
Российский дрон попал в многоэтажный дом в Харькове: пострадала женщина - фото 3
Последствия российской атаки. Фото: скриншот

Спасатели и другие службы продолжают работу на месте инцидента.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 26 июня российские войска атаковали Харьков с помощью FPV-дрона. Вражеский беспилотник попал в крышу одной из автозаправочных станций в Шевченковском районе города.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска пытаются нарастить интенсивность боевых действий на Волчанском направлении в Харьковской области. В то же время украинские военные отмечают, что эти попытки сопровождаются значительными потерями противника в технике и живой силе. Также отмечается изменение характера боев из-за более активного применения беспилотников.

Харьков Харьковская ОГА атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации