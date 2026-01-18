Обстріл Харкова 18 січня — дрон влучив у приватний будинок — відео, фото

Ліквідація пожежі внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС

У ніч проти 18 січня російський ударний дрон атакував приватний сектор Харкова. Внаслідок обстрілу відомо про загиблу та поранених.

Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій та Харківській обласній прокуратурі.

Наслідки удару РФ по приватному сектору в Харкові

Ворожий безпілотник влучив у житлову забудову Холодногірського району Харкова. У результаті атаки зафіксовані руйнування та виникла пожежа.

Пожежа у приватному будинку. Фото: ДСНС

Горіли житловий будинок і дах альтанки, загальна площа займання становила близько 150 квадратних метрів. На місці працювали підрозділи ДСНС, зокрема кінологи та сапери, які обстежували територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС

Внаслідок атака загинула жінка, також троє людей отримали поранення.

Нагадаємо, напередодні російські війська атакували критичну інфраструктуру Харкова.

Прокуратура повідомила тип озброєння, яким ворог завдав удару по місту.