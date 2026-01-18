Обстрел Харькова 18 января — дрон попал в частный дом — видео, фото

Ликвидация пожара в результате обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на 18 января российский ударный дрон атаковал частный сектор Харькова. В результате обстрела известно о погибшей и раненых.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и Харьковской областной прокуратуре.

Последствия удара РФ по частному сектору в Харькове

Вражеский беспилотник попал в жилую застройку Холодногорского района Харькова. В результате атаки зафиксированы разрушения и возник пожар.

Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС

Горели жилой дом и крыша беседки, общая площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров. На месте работали подразделения ГСЧС, в частности кинологи и саперы, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

В результате атака погибла женщина, также три человека получили ранения.

Напомним, накануне российские войска атаковали критическую инфраструктуру Харькова.

Прокуратура сообщила тип вооружения, которым враг нанес удар по городу.