Україна
Российский дрон попал в частный дом в Харькове — есть погибшие

Российский дрон попал в частный дом в Харькове — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 07:32
Обстрел Харькова 18 января — дрон попал в частный дом — видео, фото
Ликвидация пожара в результате обстрела. Фото: ГСЧС

В ночь на 18 января российский ударный дрон атаковал частный сектор Харькова. В результате обстрела известно о погибшей и раненых.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и Харьковской областной прокуратуре.

Читайте также:

Последствия удара РФ по частному сектору в Харькове

Вражеский беспилотник попал в жилую застройку Холодногорского района Харькова. В результате атаки зафиксированы разрушения и возник пожар.

Обстріл Харкова 18 січня
Пожар в частном доме. Фото: ГСЧС

Горели жилой дом и крыша беседки, общая площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров. На месте работали подразделения ГСЧС, в частности кинологи и саперы, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Обстріл Харкова 18 січня - фото наслідків
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС

В результате атака погибла женщина, также три человека получили ранения.

Напомним, накануне российские войска атаковали критическую инфраструктуру Харькова.

Прокуратура сообщила тип вооружения, которым враг нанес удар по городу.

Харьков обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
