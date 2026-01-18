Обстрел Харькова 18 января — дрон попал в частный дом — видео, фото

Российский дрон попал в частный дом в Харькове — есть погибшие
В ночь на 18 января российский ударный дрон атаковал частный сектор Харькова. В результате обстрела известно о погибшей и раненых.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций и Харьковской областной прокуратуре.
Последствия удара РФ по частному сектору в Харькове
Вражеский беспилотник попал в жилую застройку Холодногорского района Харькова. В результате атаки зафиксированы разрушения и возник пожар.
Горели жилой дом и крыша беседки, общая площадь возгорания составляла около 150 квадратных метров. На месте работали подразделения ГСЧС, в частности кинологи и саперы, которые обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
В результате атака погибла женщина, также три человека получили ранения.
Напомним, накануне российские войска атаковали критическую инфраструктуру Харькова.
Прокуратура сообщила тип вооружения, которым враг нанес удар по городу.
Читайте Новини.LIVE!