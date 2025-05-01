У Харкові російський дрон атакував АЗС

Згарище на АЗС в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Увечері 30 квітня російський ударний безпілотник атакував Київський район Харкова, спричинивши пожежу на автозаправній станції. За попередньою інформацією, по місту було завдано удару БпЛА типу "Молния".

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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В прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни.

Уламки дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Вогонь, що спалахнув після удару по АЗС, було оперативно локалізовано.

Прокурори та слідчі поліції наразі здійснюють комплекс заходів із фіксації наслідків атаки та збору доказів, аби притягнути винних до відповідальності за черговий воєнний злочин проти мирного населення.

Нагадаємо, у Харкові лунали потужні вибухи в ніч проти 1 травня.

Зазначимо, що місто щоденно перебуває під атаками російських безпілотників. Вчора, 30 квітня, кілька безпілотників атакували спальний район Харкова.