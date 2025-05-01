Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Російський дрон влучив у заправку в Київському районі Харкова arrow

Російський дрон влучив у заправку в Київському районі Харкова

1 травня 2025 09:51
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Харкові російський дрон атакував АЗС
Згарище на АЗС в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

Увечері 30 квітня російський ударний безпілотник атакував Київський район Харкова, спричинивши пожежу на автозаправній станції. За попередньою інформацією, по місту було завдано удару БпЛА типу "Молния".

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Реклама
Читайте також:

Російський дрон підірвав автомобільну заправну станцію в Харкові

В прокуратурі зазначили, що за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів і звичаїв війни.

null
Уламки дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Вогонь, що спалахнув після удару по АЗС, було оперативно локалізовано.

Прокурори та слідчі поліції наразі здійснюють комплекс заходів із фіксації наслідків атаки та збору доказів, аби притягнути винних до відповідальності за черговий воєнний злочин проти мирного населення.

Нагадаємо, у Харкові лунали потужні вибухи в ніч проти 1 травня. 

Зазначимо, що місто щоденно перебуває під атаками російських безпілотників. Вчора, 30 квітня, кілька безпілотників атакували спальний район Харкова. 

пожежа вибух безпілотники АЗС Харків дрони
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама