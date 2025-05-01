В Харькове российский дрон атаковал АЗС

Погарище на АЗС в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Вечером 30 апреля российский ударный беспилотник атаковал Киевский район Харькова, вызвав пожар на автозаправочной станции. По предварительной информации, по городу был нанесен удар БпЛА типа "Молния".

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Реклама

Читайте также:

Российский дрон взорвал автомобильную заправочную станцию в Харькове

В прокуратуре отметили, что под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны.

Обломки дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Огонь, вспыхнувший после удара по АЗС, был оперативно локализован.

Прокуроры и следователи полиции сейчас осуществляют комплекс мероприятий по фиксации последствий атаки и сбора доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности за очередное военное преступление против мирного населения.

Напомним, в Харькове раздавались мощные взрывы в ночь на 1 мая.

Отметим, что город ежедневно находится под атаками российских беспилотников. Вчера, 30 апреля, несколько беспилотников атаковали спальный район Харькова.