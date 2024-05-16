Російський наступ на Харківщині сповільнився — у ISW оцінили подальші дії РФ

Українські військові. Фото: 28 ОМБр

Російські війська змогли просунутися у Харківській області під час нового наступу приблизно на вісім кілометрів. Однак наразі темп їх операції знижується.

Про це пише ISW.

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Після того, як російські війська захопили райони у Харківській області, які були менш захищеними, темпи наступальних операцій продовжують знижуватися.

За словами Президента України Володимира Зеленського та військових, українські сили частково стабілізували ситуацію на півночі регіону.

Як зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, російські війська намагаються досягти тактичних успіхів поблизу Лук'янців та Вовчанська — там вони хочуть створити плацдарми для подальшого наступу. Водночас контратаки, артилерійські удари та удари безпілотників не дозволяють їм закріпитися.

У Харківській ОВА заявили, що постійні обстріли області унеможливлюють для ЗСУ встановлення укріплень в межах трьох-п'яти кілометрів від кордону, а перша і друга лінії оборони побудовані на відстані 12-13 кілометрів і 20 кілометрів.

Аналітики ISW вважають, що росіяни просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від кордону на півночі Харківщини, однак легко можуть завдавати артилерійських ударів по українських оборонних позиціях. А заборони Заходу використовувати надане озброєння для ударів по тилових російських районах роблять Україну вразливою.

Карта наступальних дій росіян. Фото: ISW

Нагадаємо, у Харківській області на кордоні з РФ було знайдено не використанні "зуби дракона". Синєгубов розповів про встановлення тетраедрів у 2023 і 2024 роках.

Також Генштаб зазначав, що на Харківському напрямку окупанти намагаються закріпитися на досягнутому рубежі.